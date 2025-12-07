ANSES: ¿los jubilados y pensionados tendrán aumento en diciembre 2025?
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
¿Habrá aumentos sí o no?
Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que la suma total que percibirán será de 581.319,39 pesos (340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 170.439,80 pesos de medio aguinaldo).
En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 581.319,39 pesos.
Qué pasa con las pensiones en Anses
Un aspecto clave a tener en cuenta es qué pasará con las pensiones y asignaciones familiares para el mes de diciembre. Al respecto, Anses dio a conocer los montos y el detalle de lo que percibirán los beneficiarios en el último mes del 2025.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo).
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos para el primer rango de ingresos.
Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.
