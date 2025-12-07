ANSES: ¿los jubilados y pensionados tendrán aumento en diciembre 2025?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo).

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.