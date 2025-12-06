ANSES: quiénes son los perjudicados que no podrán cobrar el aguinaldo en diciembre

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI finalizados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI finalizados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI finalizados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI finalizados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Quiénes no cobrarán el aguinaldo

ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC.

El organismo explicó que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no generan derecho al aguinaldo.

Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.

Lo que cobrarán los jubilados en diciembre

Tras el aumento, el bono y la segunda cuota del SAC, así quedan los ingresos previsionales: