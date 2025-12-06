ANSES: esto es lo que cobrarán los jubilados en diciembre 2025
El organismo anunció un incremento del 2,3% en cada una de sus prestaciones para diciembre. Los detalles en la nota.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) confirmó un incremento del 2,3% para cada una de sus prestaciones, entre las que se destacan jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Además del incremento del 2,3%, el organismo confirmó que en diciembre se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos y, al mismo tiempo, se sumará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Monto de las jubilaciones en diciembre 2025
Luego de conocerse el ajuste para el último mes del año producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, así quedaron definidos los montos finales de la jubilaciones para diciembre:
- Jubilación Mínima: $340.879,59
- Jubilación Máxima: $2.293.796,92
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67
- Pensión No Contributiva (PNC): $238.615,70
Las personas que accederán al bono de $70.000
El bono de $70.000 está destinado a quienes perciben ingresos por debajo de la jubilación mínima. En consecuencia, los jubilados y pensionados que se encuentren dentro de ese rango recibirán el pago con esta ayuda adicional.
- Jubilación Mínima: $410.879,59
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67
- Pensión No Contributiva (PNC): $308.615,79
Calendario de pagos de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
