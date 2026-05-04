ANSES: a cuánto aumentará la Prestación por Desempleo en mayo

Requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y se puede hacer de dos maneras ante la ANSES: de forma presencial, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual.

Hay un dato clave a tener en cuenta: el plazo para iniciar la solicitud es de 90 días hábiles desde el despido. Si se supera ese tiempo, se aplica un descuento en la duración del beneficio, restando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Qué documentación necesitas

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Comprobante de la situación de desempleo, como:

Telegrama de despido.

Carta documento.

Acta de quiebra del empleador.

Contar con estos papeles es fundamental para que el trámite avance sin inconvenientes.

Ante cualquier duda, se puede consultar la web oficial del organismo previsional, anses.gob.ar, o usar sus canales de atención. Ahí es posible chequear fechas de cobro, requisitos actualizados y los montos vigentes de la prestación.