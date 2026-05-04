ANSES: a cuánto aumentará la Prestación por Desempleo en mayo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
A quiénes está dirigida la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo
El trámite es gratuito y se puede hacer de dos maneras ante la ANSES: de forma presencial, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual.
Hay un dato clave a tener en cuenta: el plazo para iniciar la solicitud es de 90 días hábiles desde el despido. Si se supera ese tiempo, se aplica un descuento en la duración del beneficio, restando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.
Qué documentación necesitas
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Comprobante de la situación de desempleo, como:
- Telegrama de despido.
- Carta documento.
- Acta de quiebra del empleador.
Contar con estos papeles es fundamental para que el trámite avance sin inconvenientes.
Ante cualquier duda, se puede consultar la web oficial del organismo previsional, anses.gob.ar, o usar sus canales de atención. Ahí es posible chequear fechas de cobro, requisitos actualizados y los montos vigentes de la prestación.
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