ANSES: el procedimiento para acceder a la Prestación de Desempleo en abril
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $341.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cuánto dura la Prestación por Desempleo
La cantidad de cuotas (meses de cobro) no es igual para todos. Depende directamente de cuántos aportes tengas en los últimos tres años:
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6 a 11 meses de aportes: cobrás 2 cuotas.
12 a 23 meses de aportes: cobrás 4 cuotas.
24 a 35 meses de aportes: cobrás 8 cuotas.
36 meses o más: cobrás el máximo de 12 cuotas.
Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo
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Podés hacerlo de forma 100% online a través de Atención Virtual en Mi ANSES.
También podés sacar turno para ir a una oficina.
Debés presentar el telegrama de despido o el contrato finalizado.
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