ANSES: lo que cobrarán los jubilados en marzo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Montos oficiales de jubilaciones ANSES en marzo 2026
Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasa a ser de $369.600,88. Al sumar el refuerzo previsional de $70.000, ningún jubilado o pensionado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88.
Por su parte, el haber máximo experimenta una subaproporcional, situándose en los $2.487.063,96, monto que no incluye el bono de refuerzo.
Dato clave: Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán en marzo 2026 un total de $365.680,70 (haber de $295.680,70 + bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán los $328.720,61 finales.
Calendario de pagos ANSES marzo 2026
ANSES ya adelantó el cronograma de marzo 2026 para que los beneficiarios puedan planificar sus gastos. Como es habitual, el orden de pago se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo 2026.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo 2026.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo 2026.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo 2026.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo 2026.
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo 2026.
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo 2026.
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo 2026.
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo 2026.
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo 2026.
