ANSES: lo que recibirá los beneficiarios de la AUH en febrero

El Instituto de Estadística y Censos (INDEC), durante los últimos días, dio a conocer la inflación de diciembre de 2025, que se ubicó en el 2,8 %. A raíz de este dato, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento en cada una de sus prestaciones, con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo.