Polémica en la mesa de Mirtha Legrand con Fátima Florez: ¿qué pasó durante la grabación?
La comediante es una de las invitadas para la mesaza del fin de semana en Mar del Plata, pero una llegada tardía mantuvo en tensión a todos.
La grabación de una nueva emisión de La Noche de Mirtha en Mar del Plata estuvo atravesada por un momento de tensión inesperado. En la antesala de la segunda mesaza del año, un contratiempo con una de las invitadas generó revuelo puertas adentro del programa.
Mirtha Legrand había convocado a todos los participantes para realizar el rodaje con antelación a la salida al aire por El Trece. Sin embargo, al momento de iniciar la grabación, la ausencia de Fátima Florez llamó la atención y encendió las alarmas en el equipo.
El episodio fue comentado al aire en Intrusos (América), donde detallaron la situación que se vivía en el lugar: "La están esperando, está la mesa puesta, los platos calientes y, siendo las 3 de la tarde, Fátima Florez aún no llegó".
Además, describieron el clima de apuro que se respiraba minutos antes de salir al aire: "En 15 minutos bajan a la mesa, con o sin Fátima".
Finalmente, todo indica que la humorista arribó a tiempo para sumarse a la grabación. Así lo dejó entrever Paula Varela, quien contó en su cuenta de Instagram que le comentó a la diva "que Javier Milei va a ir a verla al teatro el 27 de enero", dando a entender que el encuentro se concretó sin mayores inconvenientes.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 17 de enero
La primera invitada es Fátima Florez, una de las humoristas e imitadoras más reconocidas del país. Dueña de una extensa trayectoria en el escenario, la televisión y el espectáculo musical, se encuentra protagonizando una de las obras más convocantes de la temporada. Su presencia cobra especial relevancia porque fue la primera artista que Mirtha eligió ver en el teatro durante su estadía en Mar del Plata.
Junto a ella estará Marcelo Polino, periodista especializado en espectáculos y jurado histórico de realities televisivos. Con un estilo filoso y una larga carrera en medios gráficos y televisión, también forma parte de la obra que encabeza Florez, lo que suma un condimento extra a la charla que se dará en la mesa.
Otra de las invitadas será Julieta Ortega, actriz de cine, teatro y televisión, que actualmente integra el elenco de Sex, una de las propuestas teatrales más comentadas del verano. Con una carrera marcada por papeles intensos y una fuerte presencia escénica, representa a una generación intermedia del espectáculo argentino.
Damián de Santo también dirá presente. El actor, recordado por éxitos televisivos y teatrales de las últimas décadas, se encuentra recorriendo la Costa Atlántica con la obra Una clase especial. Su versatilidad y experiencia lo convierten en un invitado ideal para repasar anécdotas y reflexionar sobre la actualidad del teatro.
Completa la mesa Ana María Picchio, actriz de extensa trayectoria y gran prestigio dentro del ámbito teatral. Protagonista de El secreto, aporta la mirada de una artista consagrada, con años de escenario y reconocimiento tanto del público como de la crítica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario