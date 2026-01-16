Polémica en la mesa de Mirtha Legrand con Fátima Florez: ¿qué pasó durante la grabación?

La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 17 de enero

La primera invitada es Fátima Florez, una de las humoristas e imitadoras más reconocidas del país. Dueña de una extensa trayectoria en el escenario, la televisión y el espectáculo musical, se encuentra protagonizando una de las obras más convocantes de la temporada. Su presencia cobra especial relevancia porque fue la primera artista que Mirtha eligió ver en el teatro durante su estadía en Mar del Plata.

Junto a ella estará Marcelo Polino, periodista especializado en espectáculos y jurado histórico de realities televisivos. Con un estilo filoso y una larga carrera en medios gráficos y televisión, también forma parte de la obra que encabeza Florez, lo que suma un condimento extra a la charla que se dará en la mesa.

Otra de las invitadas será Julieta Ortega, actriz de cine, teatro y televisión, que actualmente integra el elenco de Sex, una de las propuestas teatrales más comentadas del verano. Con una carrera marcada por papeles intensos y una fuerte presencia escénica, representa a una generación intermedia del espectáculo argentino.

Damián de Santo también dirá presente. El actor, recordado por éxitos televisivos y teatrales de las últimas décadas, se encuentra recorriendo la Costa Atlántica con la obra Una clase especial. Su versatilidad y experiencia lo convierten en un invitado ideal para repasar anécdotas y reflexionar sobre la actualidad del teatro.

Completa la mesa Ana María Picchio, actriz de extensa trayectoria y gran prestigio dentro del ámbito teatral. Protagonista de El secreto, aporta la mirada de una artista consagrada, con años de escenario y reconocimiento tanto del público como de la crítica.