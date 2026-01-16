Allanamiento y sorpresa: qué encontraron en la casa de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

allanamiento ex romina gaetani

Según explicó el periodista, durante el operativo hallaron “cartuchos de 9 milímetros, un panal de 23 vainas servidas, un calibre 9 mm, ocho municiones intactas con punta celeste, elementos de limpieza, piezas de un arma y accesorios, un cargador negro con capacidad para 15 proyectiles conteniendo en su interior 14 proyectiles intactos”.

Candalaft también remarcó un dato que llamó la atención de los investigadores: “Las pistolas de 9 milímetros son las que utilizan las fuerzas de seguridad habitualmente. Es el arma reglamentaria. Nadie cree que tenía todo esto y no tenía el arma”.

En el acta labrada durante el procedimiento quedó asentado: “Al no obtener respuesta, procedemos a rodear el perímetro de la vivienda, hallando una ventana balcón sin traba de seguridad, procediendo al ingreso junto a los testigos y al gerente del country”. Esto en relación a que, al ser contactado, el empresario afirmó que se encontraba “de vacaciones en el sur”.

Por último, Calabró planteó una hipótesis personal sobre lo ocurrido: “Para que no le rompan la puerta dejó una ventana abierta, deja el cuarto cerrado y dice dónde está la llave para mostrarse predispuesto. Todo una puesta en escena lo de Cavanagh. La burla es que el arma no está”.