Allanamiento y sorpresa: qué encontraron en la casa de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani
El operativo fue dispuesto por la Justicia en el marco de la investigación por violencia de género que sigue en curso.
La causa judicial que involucra a Romina Gaetani sumó nuevos detalles tras el allanamiento realizado en la vivienda de su expareja, Luis Cavanagh. El procedimiento tuvo lugar el jueves 15 de enero en el domicilio ubicado dentro del Tortugas Country Club, en Pilar, en el marco de la denuncia por violencia de género.
La medida fue dispuesta con el objetivo de localizar una pistola declarada a nombre del empresario y registrada en la casa donde ambos convivían. Según se informó, el operativo tuvo un carácter preventivo dentro del proceso judicial. Desde el entorno de la investigación aclararon que la actriz nunca fue amenazada ni agredida con el arma, aunque durante el allanamiento se decidió secuestrar un cargador de pistola calibre 9 milímetros con municiones en su interior y una réplica de arma de fuego.
La orden judicial se concretó luego de que el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal calificara la situación de Gaetani como de “alto riesgo”, al evaluar que su expareja presenta conductas “excesivamente celosas y controladoras”.
¿Qué encontraron en la casa de Luis Cavanagh?
En el programa DDM, Marina Calabró brindó precisiones sobre el procedimiento y desmintió versiones previas: “hubo un allanamiento en la casa de Luis Cavanagh, y si bien se dijo que no se había encontrado nada comprometedor, es mentira. Los hallazgos son escalofriantes”.
En la misma línea, Martín Candalaft detalló el material secuestrado: “Se encontraron municiones, vainas servidas, es decir, los restos que quedan después de disparar una pistola, réplicas de pistola, pero no se encontró la pistola. ¿Dónde está la pistola de 9 milímetros?”.
Según explicó el periodista, durante el operativo hallaron “cartuchos de 9 milímetros, un panal de 23 vainas servidas, un calibre 9 mm, ocho municiones intactas con punta celeste, elementos de limpieza, piezas de un arma y accesorios, un cargador negro con capacidad para 15 proyectiles conteniendo en su interior 14 proyectiles intactos”.
Candalaft también remarcó un dato que llamó la atención de los investigadores: “Las pistolas de 9 milímetros son las que utilizan las fuerzas de seguridad habitualmente. Es el arma reglamentaria. Nadie cree que tenía todo esto y no tenía el arma”.
En el acta labrada durante el procedimiento quedó asentado: “Al no obtener respuesta, procedemos a rodear el perímetro de la vivienda, hallando una ventana balcón sin traba de seguridad, procediendo al ingreso junto a los testigos y al gerente del country”. Esto en relación a que, al ser contactado, el empresario afirmó que se encontraba “de vacaciones en el sur”.
Por último, Calabró planteó una hipótesis personal sobre lo ocurrido: “Para que no le rompan la puerta dejó una ventana abierta, deja el cuarto cerrado y dice dónde está la llave para mostrarse predispuesto. Todo una puesta en escena lo de Cavanagh. La burla es que el arma no está”.
