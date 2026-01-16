El último posteo de la mujer que apareció muerta junto a su hijo en un hotel de Recoleta: "Mi vida, mi todo"

Quiénes eran la mujer y el nene hallados muertos en Recoleta

Gisela era conocida por su vocación docente. A lo largo de los años, había dejado su huella en diversas instituciones religiosas y sociales, tales como: la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Sus colegas y los padres de sus alumnos la describen como una profesional comprometida. De hecho, fue la comunidad educativa la que primero hizo oír su voz de alarma cuando Gisela faltó a sus responsabilidades y su rastro se perdió. "Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde", rezaba el mensaje desesperado que circulaba en las redes sociales, impulsado por las familias del colegio donde ella trabajaba.

