ANSES: el monto de la Ayuda Escolar que otorgarán en enero

Cuánto se cobra por Ayuda Escolar 2026

El monto confirmado por ANSES para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual que acompaña el inicio del ciclo lectivo y se suma a los ingresos de familias titulares de AUH y asignaciones familiares.

Este valor se liquida una vez validado el Certificado Escolar y puede depositarse en fechas diferentes según el momento en que se presente la documentación requerida.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026

El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos”

Seleccionar “Presentar certificado escolar”

Generar el formulario por cada hijo

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar

Sacar una foto o escanear el certificado

Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección

Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.