Habitantes de Cholila, en vilo: están rodeados por dos incendios forestales

Ana Casavelos, vecina del sector, describió que ambos incendios se encuentran a unos 15 kilómetros en línea recta y que durante el fin de semana llegaron a unirse visualmente, generando columnas de humo explosivas. Ante el avance de las llamas hacia zonas pobladas, señaló que los habitantes viven con “desconcierto y terror” por la falta de información oficial y cuestionó la escasa asistencia logística para los brigadistas, que dependen en gran parte de la autogestión y la ayuda comunitaria.

cholila incendios forestales Cholila, en Chubut, está amenazado por los incendios en Los Alerces y Rivadavia.

Los dos focos originales avanzaron en direcciones cambiantes y volvieron sobre sectores ya quemados, subieron y bajaron laderas, con un comportamiento imprevisible que sorprende a los especialistas. Juntos destruyeron más de 30.000 hectáreas en la zona andina de Chubut.

“Hay muchos voluntarios, aviones y helicópteros, pero no hay quien lo pare, es impredecible el comportamiento de este incendio. Pasa y vuelve sobre sectores quemados y se reactiva”, expresó hoy Juan Carlos Santesteban, uno de los pobladores rurales con el fuego cerca de su campo, entre los lagos Cholila y Rivadavia, uno de los valles por donde el fuego corrió devorando todo a su paso.

El productor explicó que vio acercarse ambos incendios, uno desde Epuyén por el cañadón El Blanco, y desde el oeste al otro del Paque Nacional Los Alerces, desde el sector de lago Rivadavia. Este último se inició por un rayo en diciembre y el anterior comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, con un inicio intencional todavía no esclarecido.

Desde el Comité de Emergencia de los incendios en Chubut, su coordinadora Laura Migrantes confirmó que el incendio de Puerto Patriada, que había sido considerado contenido en un 85%, volvió a estar 100% activo y retrocedió a etapa inicial. Explicó que los focos se reactivaron en altura y se multiplicaron en zonas bajas por la sequía y los pinares, lo que generó un avance desordenado del fuego y redujo drásticamente la visibilidad sobre la ruta 71.

En este contexto, más de 500 brigadistas trabajan en distintos puntos de la provincia, con refuerzos provenientes de varias provincias, mientras que los Bomberos Voluntarios se concentran en la protección preventiva de viviendas. Vecinos evacuados, como Alicia Marroni, propietaria de un complejo de cabañas cercano al parque, relataron la rapidez con la que el fuego rodea los campos y destacaron el esfuerzo del personal de combate, que enfrenta incendios de gran magnitud en un escenario de extrema sequía.

Las condiciones climáticas son totalmente adversas. El fin de semana las temperaturas variaron entre los 23° y 30°, con muy bajos niveles de humedad en el ambiente, y fuertes vientos por las tardes que impulsó reactivaciones en los focos más grandes.