ANSES: los jubilados sufrirán cambio en sus haberes en diciembre 2025

Jubilación Mínima: $340.826,90

Jubilación Máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva (PNC): $311.653,76

Por otro lado, el organismo también dio a conocer que seguirá vigente un bono excepcional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mientras que quienes superen los $410.826,90 no lo recibirán. Para quienes cobren más que el mínimo, se otorgará un monto proporcional hasta alcanzar ese límite.