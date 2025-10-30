La ANSES confirmó el valor de cada uno de sus trámites: todos los detalles

Ante estas situaciones, ANSES recomendó realizar la denuncia correspondiente para iniciar una investigación formal.

Existen diferentes canales habilitados para hacerlo:

A través del sitio web , ingresando en "mi ANSES" > "Denuncias y Reclamos" > "Hacer una denuncia".

De forma presencial, en la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires , o en cualquier oficina de ANSES del país.

Por correo postal, enviando la documentación a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Así, con la actualización, las jubilaciones y pensiones quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.150,64

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45

El total de la Asignación Universal por Hijo, por su parte, será de $119.714,29, la Asignación por Embarazo de $119.714,29 y Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de $389.808,61.

El 100% de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.