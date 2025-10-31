ANSES: qué sucederá con la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

con hijos de hasta 17 años. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

a partir del tercer mes de gestación. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más.

Para mantener el beneficio hay que tener los datos personales y familiares actualizados en el sistema de ANSES.

Los comercios que aceptan la Tarjeta Alimentar

El saldo de la Tarjeta Alimentar puede usarse en una amplia red de supermercados, almacenes, ferias, panaderías, carnicerías, verdulerías y mercados populares, siempre que cuenten con posnet o lector QR.

Este programa busca garantizar el acceso a alimentos básicos y fomentar el consumo en comercios de cercanía. Además, impulsa la economía local al permitir que las ferias y pequeños vendedores puedan adherirse y recibir pagos de manera digital.