ANSES: qué sucederá con la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Lo que se podrá gastar con la Tarjeta Alimentar en noviembre
Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos registrados. En noviembre, los beneficiarios recibirán los siguientes importes:
- Familias con un hijo o beneficiarios de la Asignación por Embarazo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
Los fondos se acreditan directamente en la cuenta vinculada a la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites extra. El dinero puede retirarse con la tarjeta o usarse en comercios habilitados para la compra de alimentos y artículos de limpieza.
Cómo obtener la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a quienes cumplen ciertos requisitos, sin necesidad de solicitarla. Pueden acceder:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.
- Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más.
Para mantener el beneficio hay que tener los datos personales y familiares actualizados en el sistema de ANSES.
Los comercios que aceptan la Tarjeta Alimentar
El saldo de la Tarjeta Alimentar puede usarse en una amplia red de supermercados, almacenes, ferias, panaderías, carnicerías, verdulerías y mercados populares, siempre que cuenten con posnet o lector QR.
Este programa busca garantizar el acceso a alimentos básicos y fomentar el consumo en comercios de cercanía. Además, impulsa la economía local al permitir que las ferias y pequeños vendedores puedan adherirse y recibir pagos de manera digital.
