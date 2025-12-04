ANSES: los montos confirmados de la AUH y las SUAF para diciembre 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Lo que cobrarán las asignaciones familiares en diciembre 2025
A partir del aumento del 2,3%, las asignaciones familiares y universales tendrán los siguientes valores en diciembre:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
-
Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26
-
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
-
Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
-
Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Por el otro lado, para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad los montos son:
-
Hasta $891.041: $199.366,21
-
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
-
Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79
También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.
Lo que se otorgará en diciembre 2025
El ajuste se aplica siguiendo la variación inflacionaria de octubre, que fue del 2,4%. Con esta suba, el valor neto de la AUH quedará en $97.994, ya que el organismo descuenta como cada mes el 20% de la prestación bruta. Ese importe retenido se devuelve cuando se presenta la Libreta AUH, requisito que acredita controles de salud y escolaridad.
Extras que permiten llegar a los $200.000
Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:
-
Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.
Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.
Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:
-
AUH neta: $97.994
-
Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250
-
Complemento Leche: $46.198
Total estimado en diciembre: $196.000
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
-
Familias con 1 hijo: $52.250
-
Familias con 2 hijos: $81.936
-
Familias con 3 hijos o más: $108.062
Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario