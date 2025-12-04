ANSES: los montos confirmados de la AUH y las SUAF para diciembre 2025

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.

Lo que se otorgará en diciembre 2025

El ajuste se aplica siguiendo la variación inflacionaria de octubre, que fue del 2,4%. Con esta suba, el valor neto de la AUH quedará en $97.994, ya que el organismo descuenta como cada mes el 20% de la prestación bruta. Ese importe retenido se devuelve cuando se presenta la Libreta AUH, requisito que acredita controles de salud y escolaridad.

Extras que permiten llegar a los $200.000

Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:

Tarjeta Alimentar , cuyo monto varía según la cantidad de hijos.

Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.

Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:

AUH neta: $97.994

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche: $46.198

Total estimado en diciembre: $196.000

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.