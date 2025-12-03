Javier Milei defendió su política cambiaria y afirmó que quedó "atrás el riesgo kuka"

Finalmente, el jefe de Estado expuso la situación macroeconómica, destacando el equilibrio fiscal y un déficit de cuenta corriente generado principalmente por la inversión privada, y no por el gasto público.

A su vez, el Presidente insistió en que su meta central es erradicar la suba del costo de vida. “No queremos ver más inflación en Argentina”, afirmó, al tiempo que cuestionó a sectores del poder económico y político que, según él, se resisten al programa oficial.

“Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, sostuvo el libertario.

En tanto, el Presidente dijo que su continuidad política dependerá de los resultados que consiga durante su mandato. Por eso, planteó que los ciudadanos lo eligieron para resolver una serie de conflictos urgentes y que, en caso de no lograrlo, no debería aspirar a un segundo período. “Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, admitió,

Además, Milei volvió a celebrar los resultados obtenidos por su espacio en las legislativas y los interpretó como una señal de fortaleza de cara al futuro. “Tenemos una oportunidad enorme, hemos dejado atrás el riesgo kuka. La elección del 26 de octubre fue impresionante. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”, afirmó.