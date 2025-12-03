Javier Milei defendió su política cambiaria y afirmó que quedó "atrás el riesgo kuka"
“Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, dijo el Presidente de cara al 2027.
El presidente Javier Milei defendió este miércoles la política cambiaria de su Gobierno, al tiempo que hizo referencias a una posible candidatura para una reelección y volvió a celebrar los resultados de las elecciones legislativas, afirmando que dejó atrás el "riesgo kuka".
Durante el Encuentro de Líderes en La Rural, el Presidente abordó la medida de bandas cambiarias sobre el dólar, implementada en abril tras el levantamiento del cepo, como un mecanismo para estabilizar las expectativas de la población.
"Las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad, para que el argentino se levante y no sea cualquier cosa, porque viene de 90 años que lo estafen", sostuvo Milei, de acuerdo con C5N, refiriéndose a la importancia del valor del dólar en la psicología económica local.
El mandatario insistió con su promesa de la libre flotación. Aseguró que el sistema actual no es el destino final, sino una etapa de transición hacia la liberalización total del mercado, y prometió: "Como creemos en la libertad, las bandas se abren en el tiempo. En algún momento, las bandas estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre".
Milei reconoció la centralidad del dólar en el país. "El problema es que los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar. No me tengo que enojar con los modelos ni los argentinos, sino resolver problemas", indicó.
Finalmente, el jefe de Estado expuso la situación macroeconómica, destacando el equilibrio fiscal y un déficit de cuenta corriente generado principalmente por la inversión privada, y no por el gasto público.
A su vez, el Presidente insistió en que su meta central es erradicar la suba del costo de vida. “No queremos ver más inflación en Argentina”, afirmó, al tiempo que cuestionó a sectores del poder económico y político que, según él, se resisten al programa oficial.
“Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, sostuvo el libertario.
En tanto, el Presidente dijo que su continuidad política dependerá de los resultados que consiga durante su mandato. Por eso, planteó que los ciudadanos lo eligieron para resolver una serie de conflictos urgentes y que, en caso de no lograrlo, no debería aspirar a un segundo período. “Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, admitió,
Además, Milei volvió a celebrar los resultados obtenidos por su espacio en las legislativas y los interpretó como una señal de fortaleza de cara al futuro. “Tenemos una oportunidad enorme, hemos dejado atrás el riesgo kuka. La elección del 26 de octubre fue impresionante. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”, afirmó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario