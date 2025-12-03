ANSES: los extras que recibirán los jubilados antes de Navidad

El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:

Jubilaciones y pensiones del régimen general

PUAM

Pensiones No Contributivas (PNC)

2. Bono extraordinario de $70.000

El refuerzo vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán de manera total o proporcional los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)

Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está destinado únicamente a los sectores de menores ingresos.

3. Medio aguinaldo

También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita junto con el pago mensual y, según la entidad bancaria, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.

Los montos finales de ANSES en diciembre

A continuación, los valores actualizados de cada prestación, ya con el incremento y el medio aguinaldo incluidos.

Jubilación mínima

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

PUAM

Haber mensual: $272.597,08

Aguinaldo: $136.298,54

Bono: $70.000

Total a cobrar: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual: $238.522,45

Aguinaldo: $119.261,22

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

Jubilación máxima (sin bono)