ANSES: los extras que recibirán los jubilados antes de Navidad
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
De que se tratan los extras previos a Navidad
El ingreso final se conformará por tres conceptos que el organismo previsional ya dejó oficializados:
1. Actualización por movilidad
El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:
-
Jubilaciones y pensiones del régimen general
PUAM
Pensiones No Contributivas (PNC)
2. Bono extraordinario de $70.000
El refuerzo vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán de manera total o proporcional los siguientes grupos:
-
Jubilados y pensionados con haber mínimo
Titulares de PUAM
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)
Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está destinado únicamente a los sectores de menores ingresos.
3. Medio aguinaldo
También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita junto con el pago mensual y, según la entidad bancaria, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.
Los montos finales de ANSES en diciembre
A continuación, los valores actualizados de cada prestación, ya con el incremento y el medio aguinaldo incluidos.
Jubilación mínima
-
Haber mensual: $340.746,35
-
Aguinaldo: $170.373
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Total a cobrar: $581.119,35
PUAM
-
Haber mensual: $272.597,08
-
Aguinaldo: $136.298,54
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $478.895,62
PNC por invalidez o vejez
-
Haber mensual: $238.522,45
-
Aguinaldo: $119.261,22
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $427.783,67
PNC Madre de Siete Hijos
-
Haber mensual: $340.746,35
-
Aguinaldo: $170.373
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $581.119,35
Jubilación máxima (sin bono)
-
Haber mensual: $2.293.160
-
Aguinaldo: $1.146.580
-
Total a cobrar: $3.439.740
