Bonos ANSES: el listado de familias que recibirán una ayuda económica por las fiestas

En una familia con un niño en etapa de lactancia, el total para diciembre combina los $97.993,60 de la AUH, los $52.250 de la Tarjeta Alimentar para un hijo y los $46.198 del Complemento Leche, lo que permite llegar a unos $196.000 en el mes.

Qué otros extras paga ANSES a las familias

Además del Complemento Leche, ANSES también acredita la Tarjeta Alimentar, un apoyo clave para que las familias en situación vulnerable puedan tratar de cubrir la canasta de alimentos. Estos son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar:

Alimentar con 1 hijo: $52.250

$52.250 Alimentar con 2 hijos: $81.936

$81.936 Alimentar con 3 o más hijos: $108.062

Cuándo cobrarán el bono de fin de año de ANSES

Por el feriado del 8 de diciembre por el Día de la Virgen, el calendario de pagos de ANSES para el cierre del año se correrá un día y arrancará después de lo habitual:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Además, quienes reciben la AUE cobrarán en las mismas fechas que los titulares de la AUH, y el esquema también se replica para los jubilados.