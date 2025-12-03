Bonos ANSES: el listado de familias que recibirán una ayuda económica por las fiestas
ANSES empieza a pagar las jubilaciones con el ajuste aplicado por la movilidad que sigue la evolución de la inflación mensual.
La ANSES confirmó que en diciembre aplicará una suba del 2,3% sobre los haberes de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), un incremento que permitirá que muchas familias lleguen a fin de año con un refuerzo extra hasta completar los $200.000.
El bono de $ 160.000 que paga ANSES en diciembre
Con la inflación de octubre ubicada en 2,4% mensual y aplicada la movilidad vigente, la ANSES llevará el valor de la AUH a $97.994 netos en diciembre.
Ese importe se obtiene luego de descontar el 20% que se reserva de la prestación bruta como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación, un monto que se devuelve en un único pago cuando se presenta la Libreta AUH.
Quiénes cobran el bono ANSES de $ 200.000
Junto al haber mensual, existen dos adicionales que las familias pueden sumar cuando tienen un niño menor de 4 años: el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.
En una familia con un niño en etapa de lactancia, el total para diciembre combina los $97.993,60 de la AUH, los $52.250 de la Tarjeta Alimentar para un hijo y los $46.198 del Complemento Leche, lo que permite llegar a unos $196.000 en el mes.
Qué otros extras paga ANSES a las familias
Además del Complemento Leche, ANSES también acredita la Tarjeta Alimentar, un apoyo clave para que las familias en situación vulnerable puedan tratar de cubrir la canasta de alimentos. Estos son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar:
- Alimentar con 1 hijo: $52.250
- Alimentar con 2 hijos: $81.936
- Alimentar con 3 o más hijos: $108.062
Cuándo cobrarán el bono de fin de año de ANSES
Por el feriado del 8 de diciembre por el Día de la Virgen, el calendario de pagos de ANSES para el cierre del año se correrá un día y arrancará después de lo habitual:
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre
Además, quienes reciben la AUE cobrarán en las mismas fechas que los titulares de la AUH, y el esquema también se replica para los jubilados.
