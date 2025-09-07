ANSES: los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones confirmados para septiembre
Además de anunciar ajustes en cada una de sus prestaciones, el organismo dio a conocer el calendario de pagos. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevó una bocanada de aire fresco para sus beneficiarios durante los últimos días, ya que anunció el incremento del 1,9% en cada una de sus prestaciones. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y diferentes programas tendrá un aumento en comparación con lo recibido en agosto.
Este aumento responde a la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes según la inflación, permitiendo que los salarios no queden rezagados frente a la escalada de los precios. Por otro lado, el organismo también dio a conocer el calendario de pagos para septiembre, estando atado al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada usuario.
Los montos de septiembre 2025
Además de la actualización de los haberes, también se anunció la continuación del bono de $70.000. De esta manera, los jubilados con ingresos de hasta $320.277,17 recibirán el monto total automáticamente, mientras que quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un pago parcial que los llevará a alcanzar los $390.277,17.
- Jubilación mínima: $390.277,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
Calendario de pagos de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH)
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Para todos los DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Para todos los DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Para todos los DNI: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
