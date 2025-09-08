ANSES pagará una compensación económica a un grupo de beneficiarios.

AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 netos tras la retención del 20%).

AUH con discapacidad: $374.744 (retención incluida).

AUE: $115.065.

Ayuda Escolar Anual: $43.522.

Nacimiento: $67.064.

Adopción: $401.095.

Cuidado de la Salud: $115.065.

Además, se mantiene la Tarjeta Alimentar, con montos de $55.250 para familias con un hijo, $86.936 para dos hijos y $114.062 para tres o más.

Un ejemplo: una madre con dos hijos que cobra AUH recibe en septiembre $184.103 en asignaciones más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima cobrarán según la terminación de su documento: