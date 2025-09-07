Los bonos extra que ANSES abonará a jubilados en septiembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para septiembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Actualización de haberes: septiembre llega con aumento
Los haberes de septiembre incorporan un nuevo ajuste, esta vez del 1,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Con esta suba, la jubilación mínima asciende a $320.277,17, cifra que impacta en los montos finales y en la aplicación de los refuerzos extraordinarios.
A quiénes les corresponde el bono de septiembre
El Gobierno ratificó que continuará el pago del bono de $70.000 como refuerzo de ingresos para quienes perciben los haberes más bajos. Sin embargo, el esquema tendrá un alcance más limitado:
- Cobran el bono completo de $70.000: jubilados y pensionados con ingresos de hasta $320.277,17.
- Cobran un bono proporcional: quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, de manera tal que su ingreso final alcance los $390.277,17.
Quiénes dejan de cobrar el bono en septiembre
Los beneficiarios con haberes medios y altos quedan excluidos del refuerzo, ya que el Gobierno estableció un tope máximo de ingresos.
De esta manera, los jubilados que superen los $390.277,17 solo percibirán su haber mensual con el aumento del 1,9%, pero no recibirán el adicional de ANSES.
El pago del bono y de las jubilaciones seguirá el calendario habitual por terminación de DNI, acreditándose de manera automática junto con los haberes sin necesidad de realizar ningún trámite.
