Los bonos extra que ANSES abonará a jubilados en septiembre.

Cobran el bono completo de $70.000: jubilados y pensionados con ingresos de hasta $320.277,17.

jubilados y pensionados con ingresos de hasta $320.277,17. Cobran un bono proporcional: quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, de manera tal que su ingreso final alcance los $390.277,17.

Quiénes dejan de cobrar el bono en septiembre

Los beneficiarios con haberes medios y altos quedan excluidos del refuerzo, ya que el Gobierno estableció un tope máximo de ingresos.

De esta manera, los jubilados que superen los $390.277,17 solo percibirán su haber mensual con el aumento del 1,9%, pero no recibirán el adicional de ANSES.

El pago del bono y de las jubilaciones seguirá el calendario habitual por terminación de DNI, acreditándose de manera automática junto con los haberes sin necesidad de realizar ningún trámite.