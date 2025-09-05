ANSES pagará un adicional de $70.000 a un grupo de jubilados.

Quiénes reciben el extra de $76.000

Además de la suba por movilidad, que suma $6.000, los jubilados de la mínima percibirán un bono extraordinario de $70.000, que sumado al haber actualizado dejará un ingreso extra por $76.000.

La jubilación total quedará en $390.213.

En cambio, los jubilados con haberes superiores a la mínima reciben un refuerzo menor, que ajusta su haber hasta los $390.213.

Por su parte, lo jubilados que superen esa cifra: quedarán excluidos del beneficio.

Calendario de pagos de 2025

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados con haberes superiores