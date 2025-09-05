MinutoUno

ANSES pagará un adicional de $70.000 a un grupo de jubilados

El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de septiembre. Conocé todos los detalles en la nota.

Durante los últimos días de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,9% de cada prestación y el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo de usuarios.

El Gobierno nacional confirmó un nuevo refuerzo para jubilados y pensionados que comenzará a pagarse desde el lunes 8 de septiembre de 2025, junto con los haberes mensuales. El extra alcanzará hasta los $76.000, según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Cómo quedan las jubilaciones con el aumento

De acuerdo al Decreto 274/2024, que establece incrementos automáticos cada mes según el Índice de Precios al Consumidor (con dos meses de desfase).

Con este ajuste:

  • La jubilación mínima pasará de $314.243 a $320.213.
  • La jubilación máxima ascenderá de $2.114.561 a $2.154.737.

Quiénes reciben el extra de $76.000

Además de la suba por movilidad, que suma $6.000, los jubilados de la mínima percibirán un bono extraordinario de $70.000, que sumado al haber actualizado dejará un ingreso extra por $76.000.

La jubilación total quedará en $390.213.

En cambio, los jubilados con haberes superiores a la mínima reciben un refuerzo menor, que ajusta su haber hasta los $390.213.

Por su parte, lo jubilados que superen esa cifra: quedarán excluidos del beneficio.

Calendario de pagos de 2025

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

