Los nuevos montos que se pagarán en septiembre para jubilados, AUH y SUAF
El organismo estatal brindó toda la información sobre estas cifras destinadas a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Jubilaciones y pensiones ANSES en septiembre 2025
Los montos actualizados para septiembre quedaron de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $390.277,17
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
El bono de $70.000 se acreditará de manera automática a quienes cobren hasta $320.277,17. Para quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional hasta completar los $390.277,17.
Este esquema apunta a garantizar que los haberes mínimos mantengan un nivel de cobertura, aunque distintos especialistas advierten que sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de los jubilados.
Asignaciones familiares y universales: cuánto cobro en septiembre
Los montos vigentes desde septiembre son:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088
AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $57.549
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379
En el caso de la AUH, vale recordar que ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio y permite cobrar el acumulado a fin de año.
Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2
Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
