Los nuevos montos que se pagarán en septiembre para jubilados, AUH y SUAF.

El bono de $70.000 se acreditará de manera automática a quienes cobren hasta $320.277,17. Para quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional hasta completar los $390.277,17.

Este esquema apunta a garantizar que los haberes mínimos mantengan un nivel de cobertura, aunque distintos especialistas advierten que sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de los jubilados.

Asignaciones familiares y universales: cuánto cobro en septiembre

Los montos vigentes desde septiembre son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $57.549

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

En el caso de la AUH, vale recordar que ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio y permite cobrar el acumulado a fin de año.

Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

