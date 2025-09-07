MinutoUno

Los nuevos montos que se pagarán en septiembre para jubilados, AUH y SUAF

El organismo estatal brindó toda la información sobre estas cifras destinadas a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.

El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.

Jubilaciones y pensiones ANSES en septiembre 2025

Los montos actualizados para septiembre quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02

  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

El bono de $70.000 se acreditará de manera automática a quienes cobren hasta $320.277,17. Para quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16, el refuerzo será proporcional hasta completar los $390.277,17.

Este esquema apunta a garantizar que los haberes mínimos mantengan un nivel de cobertura, aunque distintos especialistas advierten que sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica de los jubilados.

Asignaciones familiares y universales: cuánto cobro en septiembre

Los montos vigentes desde septiembre son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $57.549

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

En el caso de la AUH, vale recordar que ANSES abona el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio y permite cobrar el acumulado a fin de año.

Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

