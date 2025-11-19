ANSES: las fechas en las que los jubilados recibirán el aguinaldo

Haber mínimo estimado: $340.000

Bono confirmado: $70.000

Aguinaldo estimado: $170.000

Este refuerzo representa uno de los ingresos más altos del año, fundamental para afrontar los gastos de fin de año, compras navideñas y obligaciones familiares.

Calendario de pago para jubilados y pensionados en diciembre

Para evitar demoras y facilitar el acceso antes de las fiestas, ANSES adelantó el depósito del aguinaldo y estableció un calendario escalonado según la terminación del DNI. Así quedan las fechas:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 13 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 20 de diciembre

Los beneficiarios de la mínima serán los primeros en cobrar, dado que representan la mayor parte del padrón previsional.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 16 de diciembre

DNI 2 y 3: 17 de diciembre

DNI 4 y 5: 18 de diciembre

DNI 6 y 7: 19 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Este grupo comenzará a cobrar a partir de la segunda mitad del mes, también con el aguinaldo incluido en la misma liquidación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Las PNC serán las primeras en comenzar a percibir sus haberes y también recibirán el SAC correspondiente.