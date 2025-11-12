ANSES activará reintegros para jubilados: todos los detalles

Este beneficio se suma a otras herramientas impulsadas por la ANSES para reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores y facilitar su acceso a bienes de consumo esenciales.

Jubilados Supermercados (1).png

En qué comercios funciona el programa Beneficios ANSES

Para conocer los comercios adheridos, la ANSES dispone en su sitio web oficial de un listado actualizado con todos los locales que forman parte del programa. Allí, los beneficiarios pueden consultar supermercados, farmacias y cadenas nacionales donde se aplican los reintegros y descuentos.

De esta forma, los jubilados y pensionados pueden planificar sus compras y elegir los puntos de venta más convenientes para aprovechar al máximo los beneficios del programa, obteniendo así un alivio real en sus gastos diarios.