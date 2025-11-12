ANSES activará reintegros para jubilados: todos los detalles
ANSES lanzó un programa de reintegros que devuelve dinero a jubilados y pensionados por las compras realizadas con tarjeta de débito.
La ANSES anunció un nuevo esquema de beneficios que permitirá a jubilados y pensionados recuperar parte del dinero gastado en sus compras con tarjeta de débito a través de un sistema de reintegros automáticos.Con el calendario de pagos ya en marcha, el organismo confirmó que se reactivará un programa que otorgará devoluciones de hasta $120.000 mensuales.
La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca reforzar la capacidad de compra de los beneficiarios sin recurrir a bonos adicionales ni comprometer los haberes mensuales. Esta iniciativa se implementará mediante el Programa Beneficios ANSES, disponible en todo el país.
Así, quienes perciban sus haberes por el sistema previsional podrán acceder a descuentos y reintegros directos en sus compras diarias, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas.
Cómo funciona el programa Beneficios ANSES
A través de este programa de ANSES, los jubilados y pensionados reciben el reintegro correspondiente dentro de las 48 horas posteriores a cada compra, siempre y cuando el pago se efectúe con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes.
El monto del reintegro dependerá tanto del nivel de consumo como de los acuerdos comerciales vigentes. En líneas generales, el esquema ofrece un 10% de devolución en supermercados y farmacias, un 20% en artículos de perfumería y limpieza, y un 5% adicional para quienes utilicen la aplicación BNA+ del Banco Nación como medio de pago.
Este beneficio se suma a otras herramientas impulsadas por la ANSES para reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores y facilitar su acceso a bienes de consumo esenciales.
En qué comercios funciona el programa Beneficios ANSES
Para conocer los comercios adheridos, la ANSES dispone en su sitio web oficial de un listado actualizado con todos los locales que forman parte del programa. Allí, los beneficiarios pueden consultar supermercados, farmacias y cadenas nacionales donde se aplican los reintegros y descuentos.
De esta forma, los jubilados y pensionados pueden planificar sus compras y elegir los puntos de venta más convenientes para aprovechar al máximo los beneficios del programa, obteniendo así un alivio real en sus gastos diarios.
