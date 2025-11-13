ANSES: el bono de la AUH que corresponde por cada hijo
Este programa tuvo un incremento del 2,1% luego de conocerse la inflación de septiembre. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, hace algunas semanas atrás, un incremento del 2,1% en todos sus programas luego de conocerse la inflación de septiembre. Esto se debe a la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones con el objetivo de que los usuarios no pierdan poder adquisitivo tras la escalada de precios.
Quienes pueden acceder a la AUH
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las prestaciones más importantes de ANSES y está destinada a madres, padres o tutores que tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes menores de 18 años. En casos de hijos con discapacidad, el beneficio se mantiene de manera permanente, sin límite de edad.
- Ser argentino o contar con residencia legal mínima de dos años.
- Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y de los menores.
- Estar en situación de desocupación, empleo informal, trabajo en casas particulares o figurar como monotributista social.
- Presentar la Libreta AUH certificando los controles de salud, vacunación y escolaridad.
- No superar un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos.
Monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar
Esta prestación aumentó un 2,1% en el undécimo mes del año y el monto por hijo pasó a $119.691. ANSES paga el 80% cada mes y retiene el 20% restante, que se cobra luego al presentar la Libreta AUH.
- 1 menor: $95.752,80
- 2 menores: $191.505,60
- 3 menores: $287.258,40
- 4 menores: $383.011,20
- 5 menores: $478.764,00
- 6 menores: $574.516,80
Por otro lado, ciertas familias también reciben la Tarjeta Alimentar, un apoyo destinado a facilitar la compra de alimentos esenciales. Estos son los montos para noviembre:
- Familias con 1 menor: alrededor de $52.250
- Familias con 2 menores: alrededor de $81.936
- Familias con 3 o más menores: alrededor de $108.062
Calendario de pagos de noviembre 2025
Como ocurre con todas las prestaciones del organismo, el pago de este programa se define según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Documentos finalizados en 0: 10 de noviembre
- Documentos finalizados en 1: 11 de noviembre
- Documentos finalizados en 2: 12 de noviembre
- Documentos finalizados en 3: 13 de noviembre
- Documentos finalizados en 4: 14 de noviembre
- Documentos finalizados en 5: 17 de noviembre
- Documentos finalizados en 6: 18 de noviembre
- Documentos finalizados en 7: 19 de noviembre
- Documentos finalizados en 8: 20 de noviembre
- Documentos finalizados en 9: 25 de noviembre
