ANSES: el bono de la AUH que corresponde por cada hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, hace algunas semanas atrás, un incremento del 2,1% en todos sus programas luego de conocerse la inflación de septiembre. Esto se debe a la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones con el objetivo de que los usuarios no pierdan poder adquisitivo tras la escalada de precios.