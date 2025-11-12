ANSES: el bono confirmado que recibirán los jubilados en noviembre 2025

La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.

En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.

Los bonos para jubilados en noviembre

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima. Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la suba de precios y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.