ANSES: el bono confirmado que recibirán los jubilados en noviembre 2025
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el undécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a noviembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Lo que cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.
De esta manera, el valor total queda en $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del extra).
Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.
En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.
Los bonos para jubilados en noviembre
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima. Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la suba de precios y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario