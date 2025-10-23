ANSES: los requisitos para acceder a $100.000 y a quiénes les corresponde
Esta ayuda económica se otorga una sola vez y se puede gestionar de manera presencial en las oficinas del organismo u online a través del sitio web de ANSES. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la continuidad de una ayuda económica que supera los $100.000. Este beneficio se otorga de manera única y excepcional, aunque no está dirigida para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados.
Se trata de la Asignación por Matrimonio, cuyo objetivo principal es ayudar a costear los gastos que genera una celebración de esta envergadura. Por otro lado, esta ayuda se puede gestionar de manera presencial en las oficinas del organismo o online a través del sitio web de ANSES.
Quiénes podrán cobrar el bono de $100.000
Esta ayuda está destinada a un grupo específico de la población, aunque antes de solicitarla deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Estos son los usuarios que pueden acceder a la Asignación Por Matrimonio:
- Trabajadores en relación de dependencia registrados.
- Personas que cobren la prestación por desempleo.
- Trabajadores amparados por ART.
- Trabajadores eventuales.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Requisitos para acceder al bono por Matrimonio
- Matrimonio registrado oficialmente: el casamiento debe estar asentado en las bases de datos del Registro Civil y figurar correctamente en ANSES.
- Ingresos dentro de los límites del SUAF: los sueldos de ambos cónyuges, tanto individuales como del grupo familiar, deben encontrarse dentro de los topes vigentes que establece el Sistema Único de Asignaciones Familiares.
- Antigüedad laboral mínima: en el caso de trabajadores en relación de dependencia, se requiere contar con al menos seis meses de aportes registrados al momento de la fecha del matrimonio.
- Presentación de documentación en término: la solicitud puede realizarse desde 60 días antes y hasta 2 años después del casamiento. Una vez vencido ese plazo, se pierde el derecho a percibir el beneficio.
- Cuenta bancaria registrada: el pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria (CBU) que el beneficiario tenga declarada en su perfil de ANSES.
Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio
El beneficio puede gestionarse presencialmente o de forma online. En caso de asistir a las oficinas de ANSES, se debe solicitar un turno, presentar el acta de matrimonio y la documentación laboral que acredite ingresos y antigüedad. Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita en la cuenta registrada.
Por otro lado, para realizar la gestión de forma virtual, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES, se cargan los documentos en formato digital y se confirma el trámite. El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada.
