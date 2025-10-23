El fallido de Juan Carlos de Pablo en LN+: "Después de la devaluación"

Y arriesgó: "Si pensás en seguir flotando, flotá. Si sacan la banda, que la saque, a ver qué pasa”.

Sin embargo, en medio de la entrevista del miércoles a la noche, tuvo un pequeño fallido que no pasó desapercibido ni por las periodistas ni por los opositores al Gobierno que difundieron el video en redes sociales.

“Después de la devaluación nos calmamos un poquito”, lanzó Juan Carlos de Pablo. “¿Después de la elección?”, repreguntó la periodista Paz Rodríguez Niell antes de que el economista continuara hablando. “Después de la elección”, se corrigió él.

“¿Viene una devaluación?”, le consultó Rodríguez Niell irónica. “¡No!”, aseguró De Pablo.

de pablo devaluacion

Respecto a su la crisis que atraviesa el país es política o económica, adelantó: “Lo vamos a ver la semana que viene”.

Luis Caputo negó modificaciones en el esquema cambiario

En medio de las serias dificultades que enfrenta el gobierno de Javier Milei para sostener, incluso con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a negar este miércoles, una vez más, un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.

"No va a haber ningún cambio al esquema actual", sentenció Caputo en su cuenta en la red social X como reacción a un posteo del periodista especializado en Finanzas, Julián Yosovitch.

caputo nego cambio esquema cambiario

La semana pasada, la agencia Bloomberg atribuyó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una declaración que anticipaba un cambio en la política del Gobierno sobre el dólar: "Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto", detalló ese medio.

Los rumores despertaron tensiones en la city que mira expectante tanto los movimientos del Gobierno y como los resultados de las elecciones del próximo domingo.

En la víspera, el dólar volvió a encender las alarmas del mercado en la recta final hacia las elecciones generales. El martes, el blue subió 40 pesos (+2,7%) y alcanzó un nuevo récord nominal de 1.545 pesos, según operadores de la City consultados por Ámbito. Con ese salto, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a 3,7%, en una jornada marcada por la cobertura preelectoral y la escasa oferta en el mercado paralelo.