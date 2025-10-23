ANSES: los montos de la AUH por Hijo con Discapacidad en octubre
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo una de las prestaciones más relevantes que entrega la ANSES a las familias argentinas. Sin embargo, muchos beneficiarios no saben que además del pago mensual existen tres refuerzos compatibles que pueden elevar los ingresos familiares y superar los $200.000 mensuales, según la cantidad de hijos y cada caso particular.
En octubre 2025, con la última actualización por movilidad, los montos de la AUH y sus adicionales volvieron a incrementarse. En esta nota te contamos cuánto se cobra, quiénes pueden acceder y los pasos para activar cada extra desde la plataforma Mi ANSES.
Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES
Este beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social que tienen hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para poder cobrarlo, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Pueden acceder quienes ya perciben la AUH tradicional y acreditan la discapacidad de uno de sus hijos. También aquellas familias que todavía no la cobran, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.
El titular debe ser padre, madre o tutor a cargo, residir legalmente en Argentina y no tener un empleo formal registrado. Además, como en la AUH general, se exigen los controles de salud y educación correspondientes.
Cómo solicitar la AUH por Discapacidad
El trámite se inicia en ANSES y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.
Una vez reunida la documentación, se solicita turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.
