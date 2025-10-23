ANSES: los montos de la AUH por Hijo con Discapacidad en octubre

Cómo solicitar la AUH por Discapacidad

El trámite se inicia en ANSES y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se solicita turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.