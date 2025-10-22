ANSES: los nuevos montos de la Ayuda Escolar Anual

Ir a la sección "Hijos" y después a "Presentar Certificado Escolar" .

y después a . Descargar el formulario correspondiente para cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.

Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.

El plazo límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información oficial y el acceso directo a los formularios están disponibles en www.anses.gob.ar.