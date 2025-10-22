 ANSES: los extras que recibirán los beneficiarios de la AUH

De esta suma, los titulares reciben cada mes el 80% correspondiente ($305.432,80), mientras que el 20% restante ($76.358,20) queda retenido y se abona de forma anual, una vez presentada la documentación que acredita la situación del menor.

Este monto diferencial busca ofrecer un acompañamiento económico reforzado para las familias que tienen hijos con necesidades especiales, reconociendo los gastos adicionales en salud, educación y cuidados específicos que requieren. Así, el Estado garantiza que estas familias cuenten con un respaldo sólido que ayude a cubrir las demandas particulares de cada niño, asegurando una protección social más justa y efectiva.