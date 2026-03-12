ANSES: los requisitos clave para acceder a la Ayuda Escolar
Este impulso económico es de $85.000 y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años. Quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga, en cada inicio de año, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias durante el inicio del ciclo lectivo. Esta asistencia está dirigida a quienes perciben asignaciones familiares o la Asignación Universal, con el objetivo de amortiguar los gastos vinculados con la educación.
El monto establecido para este apoyo es de $85.000, una suma que permite acceder útiles escolares, indumentaria, mochilas y otros elementos necesarios para el comienzo del ciclo. Si bien se deben cumplir una serie de requisitos establecidos, esta ayuda está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años que cursen estudios secundarios, terciarios o universitarios.
Los requisitos necesarios para acceder a la Ayuda Escolar
Esta ayuda económica está destinada a familias que cobran la Administración Nacional de la Seguridad Social a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de las Asignaciones Familiares correspondientes a trabajadores registrados. También contempla a quienes tienen a cargo hijos con discapacidad.
Para poder cobrar este apoyo es necesario respetar los límites de ingresos establecidos por el sistema de asignaciones. El ingreso total del grupo familiar no puede superar los $5.292.758, y de manera individual cada progenitor debe percibir menos de $2.646.379.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual 2026
Para recibir el pago, el beneficiario debe acceder al sitio oficial de Mi ANSES y seguir los pasos correspondientes:
- Paso1: Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL.
- Paso 2: Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno.
- Paso 3: Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades.
- Paso 4: Cargar una foto del formulario ya completado en la misma web para finalizar.
Luego de finalizar la solicitud, ANSES realiza el depósito directamente en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario recibe sus asignaciones habituales. El dinero se acredita únicamente cuando el organismo verifica que el certificado de escolaridad esté completo y correcto.
