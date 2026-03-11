El bono de ANSES que beneficiará a un grupo de jubilados
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Cómo se paga el bono a jubilados y pensionados en marzo
Durante marzo, el bono completo continuará siendo de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, que este mes asciende a $369.600,88.
De esta manera, quienes integran este grupo recibirán un ingreso total de $439.600, cifra que incluye el haber mensual más el refuerzo previsional. Este monto, además, funciona como el tope de ingresos establecido por ANSES para el cobro del bono.
Para el resto de los jubilados y pensionados, el esquema contempla un sistema proporcional y decreciente que se aplica hasta alcanzar ese límite. La normativa establece que ningún beneficiario que reciba el bono puede superar los $439.600 sumando haber y refuerzo.
En ese sentido, el sistema funciona con tres categorías diferenciadas:
Bono completo:
Lo cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, es decir, aquellos que reciben$369.600,88. En estos casos se paga el refuerzo total de $70.000.
Bono proporcional:
Lo reciben quienes cobran más que la jubilación mínima, pero menos de $439.600. En estas situaciones, ANSES deposita un monto equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope.
Por ejemplo, si un jubilado percibe $419.600, el organismo pagará un bono de $20.000 para completar el ingreso total.
Excluidos del bono:
Quienes perciban más de $439.600 no accederán al refuerzo. En estos casos, los jubilados solo cobrarán su haber mensual con el aumento del 2,88%, sin el adicional.
