El bono de ANSES que beneficiará a un grupo de jubilados.

En ese sentido, el sistema funciona con tres categorías diferenciadas:

Bono completo:

Lo cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, es decir, aquellos que reciben$369.600,88. En estos casos se paga el refuerzo total de $70.000.

Bono proporcional:

Lo reciben quienes cobran más que la jubilación mínima, pero menos de $439.600. En estas situaciones, ANSES deposita un monto equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope.

Por ejemplo, si un jubilado percibe $419.600, el organismo pagará un bono de $20.000 para completar el ingreso total.

Excluidos del bono:

Quienes perciban más de $439.600 no accederán al refuerzo. En estos casos, los jubilados solo cobrarán su haber mensual con el aumento del 2,88%, sin el adicional.