ANSES paga un bono de $85.000 por hijo para la vuelta a clases: el requisito obligatorio para tener la plata ya
Es el alivio que esperaban las familias. El monto aumentó por inflación. Te explicamos cómo cargar el formulario escolar para no perder el beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Quiénes pueden solicitarlo en Anses
La Ayuda Escolar Anual tiene un valor de $85.000 por cada hijo y se deposita de forma automática para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años que concurran a jardín, nivel inicial, primaria o secundaria, siempre que el certificado de alumno regular haya sido presentado antes del 31 de diciembre.
Este aporte está dirigido a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad. Es un ingreso que llega en un momento clave, justo cuando comienzan los preparativos y gastos previos al inicio del ciclo lectivo.
Cómo realizar el trámite
El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
-
Ir a la sección “Hijos”
-
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
-
Generar el formulario por cada hijo
Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar
Sacar una foto o escanear el certificado
Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección
Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.
