Jubilados ANSES: los montos que recibirán los jubilados en febrero
Con datos oficiales ya confirmados, ANSES dio a conocer los nuevos montos que regirán en febrero para Jubilaciones y demás prestaciones.
De cara a febrero, ANSES confirmó una actualización en los haberes de las Jubilaciones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025. El incremento alcanza a todo el universo de prestaciones previsionales y sociales, con el objetivo de acompañar la dinámica inflacionaria y evitar una mayor pérdida del poder de compra.
El esquema de aumentos se rige por el Decreto 274/2024, que fija ajustes mensuales automáticos según el último dato oficial de inflación. De esta manera, jubilados y pensionados perciben subas más frecuentes, pensadas para amortiguar el impacto de los precios y aportar previsibilidad a los ingresos que dependen del sistema previsional.
De cuánto es el aumento para jubilados en febrero
La actualización del 2,84% impacta directamente sobre los haberes de enero y redefine los montos de las Jubilaciones que paga ANSES. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a ser de $359.219,42. A ese valor se le suma el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que no se actualiza por inflación y está dirigido a jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos del sistema previsional.
De esta manera, quienes perciben la mínima alcanzan un total de $429.219,42 en febrero de 2026, mientras que el haber máximo queda establecido en $2.358.940,75. Según el esquema vigente, el bono se abona de forma íntegra a los beneficiarios de la jubilación mínima y de manera escalonada para quienes superan ese monto, hasta llegar al tope fijado por ANSES.
El Gobierno ratificó la continuidad del bono de $70.000 durante febrero, con el objetivo de reforzar los ingresos mensuales de los sectores más afectados por la inflación.
Los montos finales con el bono incluido quedan de la siguiente manera
Con el aumento confirmado para febrero de 2026, ANSES actualizó los montos de las principales prestaciones previsionales. Así quedan los valores vigentes, con y sin el bono extraordinario incluido.
Montos con bono de ANSES incluido
- Jubilación mínima: $429.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
- Pensiones no contributivas: $321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
Montos sin bono extraordinario
- Jubilación mínima: $359.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54
- Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $251.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42
El bono extraordinario de ANSES, que es de $70.000, se paga de forma completa a quienes cobran el haber mínimo y de manera proporcional al resto, sin ajuste por inflación.
