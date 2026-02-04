Jubilados ANSES: los montos que recibirán los jubilados en febrero

ANSES AUH.jpg

Los montos finales con el bono incluido quedan de la siguiente manera

Con el aumento confirmado para febrero de 2026, ANSES actualizó los montos de las principales prestaciones previsionales. Así quedan los valores vigentes, con y sin el bono extraordinario incluido.

Montos con bono de ANSES incluido

Jubilación mínima : $429.219,42

: $429.219,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $357.375,54

: $357.375,54 Pensiones no contributivas : $321.453,59

: $321.453,59 Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Montos sin bono extraordinario

Jubilación mínima : $359.219,42

: $359.219,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.375,54

: $287.375,54 Pensiones no contributivas por invalidez o vejez : $251.453,59

: $251.453,59 Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

El bono extraordinario de ANSES, que es de $70.000, se paga de forma completa a quienes cobran el haber mínimo y de manera proporcional al resto, sin ajuste por inflación.