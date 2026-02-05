El bono doble de ANSES que fue confirmado para febrero: quienes lo recibirán

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE) .

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Otro de los refuerzos clave es el Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, que forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El programa apunta a fortalecer la nutrición de:

Mujeres gestantes

Personas en período de lactancia

Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH

A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.

Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.