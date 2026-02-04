Confirmado: ANSES paga $429.000 a jubilados y sube la AUH en febrero, mirá cuánto cobrás
a rige el aumento del 2,8%. El bono de $70.000 sigue fijo pero cambia el total de bolsillo. La lista completa con lo que vas a recibir este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Cómo van a quedar conformados los haberes de los jubilados
Según el cálculo con el dato de inflación de diciembre:
Jubilación mínima: de $349.299 a aproximadamente $359.079,70.
Jubilación máxima: de $2.350.453,70 a cerca de $2.416.266,40.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $279.439,46 a alrededor de $287.263,76.
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: de $244.509,52 a unos $251.355,79.
Asignación Universal por Hijo (AUH): de $125.517,55 a unos $129.031.
AUH con discapacidad: de $408.704,66 a alrededor de $420.147.
Qué sucederá con el bono de $70.000
Durante enero el Gobierno mantuvo el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes más bajos. Para febrero se estima que este refuerzo también se pagará con el mismo valor:
Jubilados con mínima: total aproximado de $429.079,70 (haber + bono).
Jubilados con máxima: no acceden al bono, por lo que el total sería $2.416.266,40.
PUAM con bono: aproximadamente $357.263,76.
PNC por invalidez o vejez con bono: cerca de $321.355,79.
