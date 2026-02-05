ANSES: el bono que podrá recibir un grupo de desempleados en febrero
Este programa, al igual que el resto de las asignaciones del organismo, tendrá un incremento del 2,8 en febrero. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará durante febrero un nuevo ajuste en sus prestaciones sociales, en línea con la actualización prevista por la Ley de Movilidad. El aumento del 2,8% impactará en distintos beneficios, entre ellos la Prestación por Desempleo, con un tope actualizado que supera los $300.000.
Este programa está destinado a personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia y cumplen con los requisitos vigentes. Además de brindar un ingreso mensual, funciona como un sostén económico temporal mientras los beneficiarios buscan reincorporarse al mercado laboral.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
El pedido de la prestación tiene un plazo límite: debe realizarse dentro de los tres meses posteriores a la finalización del vínculo laboral. Podrán solicitar este beneficio de ANSES aquellos trabajadores que cumplan con estas condiciones establecidas:
- Empleados permanentes: deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos a la desvinculación o finalización del vínculo laboral.
- Trabajadores eventuales o de temporada: es necesario haber tenido menos de 12 meses de empleo en los últimos tres años, pero al menos 90 días trabajados durante el último año antes de que concluyera la actividad.
Los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo
- DNI original y copia
- Telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador (despido sin causa)
- Nota del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o Boletín Oficial
- Telegrama de intimación y de desvinculación laboral (renuncia con justa causa)
- Copia del contrato vencido (fin de contrato a plazo fijo)
- Acta o partida de defunción certificada (fallecimiento del empleador unipersonal)
- Certificado médico que acredite aptitud laboral según salud (enfermedad o accidente)
Lo que se otorgará por la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES se calcula en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero alcanzó los $346.800. El importe a cobrar varía según cada caso y puede ubicarse entre el 50% y el 100% de ese valor.
Para establecer cuánto recibe cada beneficiario, se considera el 75% del salario más alto percibido en los seis meses previos a la pérdida del empleo, siempre dentro de los montos mínimo y máximo permitidos.
