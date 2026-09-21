ANSES proyecta más de 100 mil jubilados menos en 2027 por los cambios en el Presupuesto

La PUAM fue creada en 2016 y su cantidad de beneficiarios creció durante los primeros años, hasta superar los 300.000 a mediados de 2023.

El Presupuesto estima que la prestación pasará de representar el 3% de los beneficios previsionales en 2026 al 3,5% en 2027. Las proyecciones oficiales anticipan que su participación podría llegar al 9% en 2030, al 17% en 2035 y al 25% en 2040.

Monotributistas: 40 años de aportes no alcanza para una jubilación mínima

Según un estudio realizado por la Fundación Mediterránea determinó que "ninguna categoría del monotributo aporta hoy lo suficiente para financiar una jubilación mínima. Por lo tanto, aun con 40 años de aportes, en un cronograma de capitalización ajustado por inflación, ni siquiera la categoría K logra el haber mínimo actual".