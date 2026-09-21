ARCA modificó el plan de pagos para regularizar deudas fiscales.

En ese sentido, la entidad nacional explicó que la modificación está vinculada con una adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria. Según el organismo, estos cambios ampliaron las posibilidades operativas para gestionar y procesar débitos directos en cuentas bancarias. Quienes tengan cuotas alcanzadas por la nueva disposición deberán revisar antes del 1 de octubre los datos registrados en el sistema.

Verificación de CBU y cancelaciones anticipadas: el trámite clave para evitar inconvenientes

En particular, tendrán que verificar que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta destinada al débito esté correctamente declarada y seleccionada dentro del servicio “Mis Facilidades”. El objetivo es evitar inconvenientes al momento del vencimiento de las cuotas y garantizar que ARCA pueda realizar el débito correspondiente.

La modificación de la ex AFIP también alcanza las condiciones establecidas para determinadas cancelaciones anticipadas totales de los planes de facilidades. La Resolución General 5896/2026 introduce cambios y deroga disposiciones incluidas en distintas normas anteriores del organismo. En concreto, la medida modifica el esquema establecido por las Resoluciones Generales 5279, 5321, 5525, 5828 y 5873, con el objetivo de adecuar las condiciones de cancelación de las cuotas y de los pagos anticipados de los planes.