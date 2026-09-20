El Gobierno avala el feriado este lunes y no hay clases: cómo queda el fin de semana largo
En el marco de los festejos por el Día del Estudiante, se mantiene el feriado y la medida que modifica parcialmente la rutina escolar en varias partes del país.
Este lunes 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y la celebración por el Día del Estudiante, el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, tendrá un feriado que permitirá a miles de alumnos disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.
Sin embargo, las autoridades educativas aclararon que la medida no abarca a la totalidad del sistema educativo, por lo que el impacto del asueto diferirá de acuerdo al nivel y la modalidad de enseñanza a la que asista cada alumno.
A quiénes beneficia el feriado por el Día del Estudiante y quiénes sí tienen clases
De acuerdo con la normativa establecida, por ejemplo, por la cartera educativa bonaerense, la jornada sin actividad escolar no constituye un feriado nacional, sino una disposición específica del régimen escolar que alcanza exclusivamente a determinados sectores.
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Los niveles que no tienen clases: El asueto rige de manera efectiva para los estudiantes de nivel secundario, nivel superior, educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, formación profesional y los centros de formación integral de educación especial. Para ellos, el descanso se extenderá durante todo el fin de semana largo.
Los niveles que continúan con la rutina habitual: Por el contrario, los establecimientos de nivel inicial y primario mantendrán las clases con total normalidad. De este modo, los jardines de infantes y las escuelas primarias abrirán sus puertas el lunes 21, obligando a las familias con niños en esos niveles a sostener la asistencia habitual, salvo que medie alguna notificación particular de cada institución.
La medida se repite en varias escuelas del país.
Por qué se celebra el Día del Estudiante
Día del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre en homenaje a la llegada de los restos de Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires en 1888.
La fecha coincide con la llegada de la Primavera, lo que motivó que los jóvenes se reúnan a celebrar al aire libre.
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