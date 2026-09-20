El Gobierno suspendió la reunión de Gabinete en medio de la tensión interna con Patricia Bullrich

Agenda semanal del Gobierno de Javier Milei: viaje a Nueva York, Malvinas y expectativas en la ONU

Con la agenda local convulsionada, el jefe de Estado tiene previsto partir rumbo a Estados Unidos este lunes a las 23, con aterrizaje estipulado para el martes a las 09:30 (hora argentina) en el aeropuerto JFK de Nueva York.

El itinerario presidencial contempla una intensa actividad en suelo norteamericano:

Martes: A las 16 expondrá en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde será galardonado con el premio Ohev Yisrael, y mantendrá un encuentro nocturno con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

Miércoles (El plato fuerte): A las 12 hablará ante la Asamblea General de la ONU, mientras que a las 16 disertará sobre libertad económica y seguridad estratégica. La jornada incluirá una reunión con empresarios organizada por el Consejo de las Américas y un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

Jueves y viernes: El jueves a las 13 expondrá en The Economic Club of New York y emprenderá el regreso a las 21, con arribo previsto a Aeroparque para el viernes a las 08:30.

En el plano diplomático, la presentación en la ONU llega en un momento de alta sensibilidad geopolítica, marcado por los recientes cruces entre la administración argentina y el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, desatados tras la cadena nacional del Presidente y el proyecto de Ley de defensa de la soberanía enviado al Congreso.

Si bien la agenda oficial no confirma reuniones bilaterales con Donald Trump o Benjamin Netanyahu, en Balcarce 50 no descartan gestiones de última hora, alimentadas por las expectativas de un guiño del líder republicano respecto al reclamo por el archipiélago austral.