El Gobierno suspendió la reunión de Gabinete en medio de la tensión interna con Patricia Bullrich
La Casa Rosada canceló el encuentro previsto para este lunes debido a los preparativos del discurso de Javier Milei ante la ONU y a las ausencias por viajes.
Luego de jornadas signadas por la interna con Patricia Bullrich, el arranque de la semana política sufrió un giro imprevisto luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera suspender la reunión de Gabinete que tenía agendada para este lunes por la mañana en la Casa Rosada.
Si bien hasta el sábado los funcionarios sostenían que el encuentro seguía en pie, fuentes oficiales explicaron que la decisión responde a la necesidad del Presidente de abocarse por completo a la redacción del discurso que dará el próximo miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), sumado a los viajes de varios integrantes del equipo.
La postergación de la cumbre deja temporalmente en pausa un reencuentro que concentraba todas las miradas: el cara a cara entre el Presidente y Bullrich, marcado a fuego por las recientes turbulencias internas.
La tensión en el oficialismo escaló la semana pasada cuando la senadora libertaria reveló que no había sido informada sobre las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en los recortes del capítulo de Discapacidad dentro del Presupuesto 2027.
Apuntando directamente contra el Ministerio de Economía, la legisladora exigió que "no la tomen por tonta" y advirtió sobre el impacto en las negociaciones legislativas con los aliados. El malestar escaló aún más el viernes, cuando Bullrich compartió en sus redes un video musicalizado con el tema "No me importa" de Lali Espósito, cuya letra reza: "No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme".
Agenda semanal del Gobierno de Javier Milei: viaje a Nueva York, Malvinas y expectativas en la ONU
Con la agenda local convulsionada, el jefe de Estado tiene previsto partir rumbo a Estados Unidos este lunes a las 23, con aterrizaje estipulado para el martes a las 09:30 (hora argentina) en el aeropuerto JFK de Nueva York.
El itinerario presidencial contempla una intensa actividad en suelo norteamericano:
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Martes: A las 16 expondrá en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde será galardonado con el premio Ohev Yisrael, y mantendrá un encuentro nocturno con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.
Miércoles (El plato fuerte): A las 12 hablará ante la Asamblea General de la ONU, mientras que a las 16 disertará sobre libertad económica y seguridad estratégica. La jornada incluirá una reunión con empresarios organizada por el Consejo de las Américas y un encuentro con el rabino Simón Jacobson.
Jueves y viernes: El jueves a las 13 expondrá en The Economic Club of New York y emprenderá el regreso a las 21, con arribo previsto a Aeroparque para el viernes a las 08:30.
En el plano diplomático, la presentación en la ONU llega en un momento de alta sensibilidad geopolítica, marcado por los recientes cruces entre la administración argentina y el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, desatados tras la cadena nacional del Presidente y el proyecto de Ley de defensa de la soberanía enviado al Congreso.
Si bien la agenda oficial no confirma reuniones bilaterales con Donald Trump o Benjamin Netanyahu, en Balcarce 50 no descartan gestiones de última hora, alimentadas por las expectativas de un guiño del líder republicano respecto al reclamo por el archipiélago austral.
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