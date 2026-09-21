Calendario de cobros de ANSES: las fechas de acreditación de haberes en septiembre

A estos valores se suma el bono extraordinario de $70.000. El refuerzo completo corresponde a quienes perciben hasta el haber mínimo, además de titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Por lo tanto, un jubilado que cobra la mínima y recibe el bono completo percibe $498.633,20 durante septiembre. Para quienes tienen ingresos superiores a la mínima pero inferiores a ese monto, el bono se paga proporcionalmente hasta alcanzar dicho límite.

Qué días cobran las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas de septiembre son:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre .

. DNI terminado en 1: 9 de septiembre .

. DNI terminado en 2: 10 de septiembre .

. DNI terminado en 3: 11 de septiembre .

. DNI terminado en 4: 14 de septiembre .

. DNI terminado en 5: 15 de septiembre .

. DNI terminado en 6: 16 de septiembre .

. DNI terminado en 7: 17 de septiembre .

. DNI terminado en 8: 18 de septiembre .

. DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

En tanto, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tienen el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre .

. DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre .

. DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre .

. DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre .

. DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo comparten el calendario de las jubilaciones mínimas, por lo que reciben sus pagos entre el 8 y el 21 de septiembre, según la terminación del documento.

Para la Asignación por Embarazo (AUE), en cambio, el cronograma comenzó el 10 de septiembre para los documentos terminados en 0 y continuará hasta el 23 de septiembre para aquellos finalizados en 9.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagaron entre el 8 y el 14 de septiembre: los DNI terminados en 0 y 1 cobraron el 8; 2 y 3, el 9; 4 y 5, el 10; 6 y 7, el 11; y 8 y 9, el 14.

Cómo verificar el lugar y la sucursal de cobro asignada por DNI

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar asignado para cobrar mediante los canales oficiales de ANSES. Esta herramienta permite comprobar los datos de pago de cada prestación sin necesidad de acudir previamente a una oficina.

Para hacerlo, se debe ingresar al sitio de ANSES y acceder a la opción correspondiente a fecha y lugar de cobro. Allí será necesario completar el formulario utilizando el número de beneficio o el CUIL y posteriormente seleccionar la opción “Consulta”.

Si existen datos disponibles para la prestación ingresada, el sistema mostrará el lugar de pago y el período habilitado para cobrar, incluyendo la fecha inicial y final correspondiente.

La consulta resulta especialmente útil para quienes necesitan confirmar la entidad o sucursal asignada antes de trasladarse, ya que la información se encuentra asociada directamente con los datos del beneficiario.

De qué manera consultar la liquidación completa en el sitio web

Además de revisar el calendario y el lugar de cobro, los titulares de prestaciones pueden utilizar los servicios digitales de ANSES para acceder a la información vinculada con sus haberes.

Para las consultas personales es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se puede acceder a los servicios disponibles para cada beneficiario y revisar la información correspondiente a sus prestaciones.

En el caso de jubilados y pensionados, la plataforma permite consultar los datos relacionados con el cobro y la liquidación del haber, de manera que el titular pueda revisar los conceptos que integran el pago.

De esta forma, los canales digitales permiten centralizar buena parte de las consultas sin necesidad de realizar un trámite presencial, tanto para verificar cuándo y dónde se cobra como para acceder a la información disponible sobre la prestación.