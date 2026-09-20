Quiénes son los 12 gobernadores que viajan con Javier Milei a París

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañaría al presidente y a Karina Milei durante la gira, aunque su entorno tampoco había confirmado su participación.

Diego Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande para avanzar en la agenda regional.

El objetivo político y económico del viaje

La presencia de los mandatarios provinciales se produce en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar en el Congreso con iniciativas como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO. La participación de los gobernadores les permitiría gestionar oportunidades de inversión y recursos para sus respectivos distritos.

No todos los gobernadores cercanos al gobierno nacional serán parte de la comitiva, entre las ausencias figuran Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Martín Llaryora, de Córdoba, quien enviará representantes en su lugar. En tanto, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, también habría decidido no viajar, aunque Diego Santilli todavía intentaría persuadirlo para que participe, según informó Clarín.

Argentina Week, una agenda de negocios en París

La segunda edición de la Argentina Week se desarrollará durante tres jornadas y contará con actividades en sedes de organismos internacionales y entidades vinculadas al comercio y las inversiones. La agenda contempla encuentros sobre energía, minería, infraestructura, tecnología, agroindustria y comercio internacional.

El encuentro será similar a la iniciativa realizada en marzo en Nueva York y tendrá lugar después de la participación de Milei en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Además, está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.