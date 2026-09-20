Quiénes son los 12 gobernadores que viajan con Javier Milei a París
El Presidente participará de la Argentina Week junto a mandatarios provinciales para promover inversiones y mostrar respaldo político a su gestión.
El presidente Javier Milei sigue sumando millas, y tras su nueva gira a Estados Unidos agendada esta semana, viajará a París junto a doce gobernadores para participar de la Argentina Week y mostrar el respaldo político a su gestión económica.
La actividad reunirá a dirigentes oficialistas, empresarios argentinos y representantes de compañías europeas, con una agenda centrada en la promoción de inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
De esta manera el Gobierno busca mostrar que su programa económico cuenta con respaldo político de distintos mandatarios provinciales.
La comitiva que acompañará a Javier Milei en París
Según la información publicada por Clarín, entre los gobernadores que integrarían la delegación se encuentran Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
También participarían Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, ambos vinculados a acuerdos electorales con La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, fue mencionado como posible integrante de la comitiva, aunque desde la Ciudad de Buenos Aires no confirmaron oficialmente su presencia.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañaría al presidente y a Karina Milei durante la gira, aunque su entorno tampoco había confirmado su participación.
El objetivo político y económico del viaje
La presencia de los mandatarios provinciales se produce en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar en el Congreso con iniciativas como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO. La participación de los gobernadores les permitiría gestionar oportunidades de inversión y recursos para sus respectivos distritos.
No todos los gobernadores cercanos al gobierno nacional serán parte de la comitiva, entre las ausencias figuran Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Martín Llaryora, de Córdoba, quien enviará representantes en su lugar. En tanto, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, también habría decidido no viajar, aunque Diego Santilli todavía intentaría persuadirlo para que participe, según informó Clarín.
Argentina Week, una agenda de negocios en París
La segunda edición de la Argentina Week se desarrollará durante tres jornadas y contará con actividades en sedes de organismos internacionales y entidades vinculadas al comercio y las inversiones. La agenda contempla encuentros sobre energía, minería, infraestructura, tecnología, agroindustria y comercio internacional.
El encuentro será similar a la iniciativa realizada en marzo en Nueva York y tendrá lugar después de la participación de Milei en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Además, está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.
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