AUH de ANSES: de cuánto es la Asignación Universal por Hijo en octubre con el aumento confirmado
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto es el nuevo haber oficial de la prestación
Con el aumento confirmado del 1,7%, los nuevos montos serán:
- AUH: $156.649,53
- AUH por hijo con discapacidad: $510.154,95
- Asignación por Embarazo (AUE): $156.649,53
Como ocurre todos los meses, la ANSES paga el 80% del monto de forma mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
Qué otras prestaciones de ANSES aumentan en octubre
El aumento del 1,7% impacta sobre jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales.
Los principales montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $435.919,96
- Jubilación máxima: $2.933.328,56
- PUAM: $348.735,97
- Pensiones No Contributivas (PNC): $305.143,98
- Asignación por hijo (SUAF, primer escalón): $78.334,43
En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el Gobierno mantendrá el bono de hasta $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $505.919,96.
Cómo presentar la Libreta AUH
Para cobrar el 20% retenido, los beneficiarios deben completar la Libreta AUH a través de Mi ANSES:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Entrar en Hijos y seleccionar Libreta AUH.
- Descargar e imprimir el formulario si falta completar información.
- Hacer completar la libreta en la escuela y el centro de salud.
- Sacarle una foto y subirla desde Mi ANSES.
- Esperar la confirmación del organismo para finalizar el trámite.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario