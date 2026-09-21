AUH de ANSES: de cuánto es la Asignación Universal por Hijo en octubre con el aumento confirmado

Los principales montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.919,96

$435.919,96 Jubilación máxima: $2.933.328,56

$2.933.328,56 PUAM: $348.735,97

$348.735,97 Pensiones No Contributivas (PNC): $305.143,98

$305.143,98 Asignación por hijo (SUAF, primer escalón): $78.334,43

En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el Gobierno mantendrá el bono de hasta $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $505.919,96.

Cómo presentar la Libreta AUH

Para cobrar el 20% retenido, los beneficiarios deben completar la Libreta AUH a través de Mi ANSES: