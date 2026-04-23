Qué día será el paro bancario nacional
La Asociación Bancaria convocó a un paro bancario contra cierres en el interior del país, que afectan a más de 30 trabajadores.
En un contexto de alta sensibilidad social y pérdida del poder adquisitivo, la Asociación Bancaria oficializó un paro bancario nacional para este lunes 27 de abril, como respuesta una serie de cierre de sedes en el interior del país, que conlleva despidos.
La huelga afectará la operatividad de todas las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en rechazo al cierre de los tesoros regionales y a la ola de despidos que amenaza al personal de la entidad.
La decisión gremial, encabezada por Sergio Palazzo, responde a un conflicto que escaló tras denuncias de "hostilidad, amenazas e intimidaciones" contra los empleados. El detonante específico es el anuncio del cierre de dependencias en el interior, una reestructuración que pone en peligro la fuente laboral de 32 trabajadores.
"El lunes habrá paro en todos los tesoros regionales del interior en resguardo de los puestos de trabajo", ratificó el titular del sindicato tras una asamblea masiva celebrada en la sede central.
¿Qué implica el paro bancario nacional para el sistema financiero?
La paralización de los 21 tesoros regionales del país tendrá consecuencias directas en la logística de dinero efectivo. Los puntos clave del impacto son:
- Suspensión total de trámites: No habrá atención ni gestiones administrativas en las sedes regionales afectadas durante toda la jornada.
- Corte en el traslado de caudales: La logística de camiones que movilizan valores desde y hacia el Banco Central quedará totalmente interrumpida.
- Riesgo de desabastecimiento: Al frenarse el reabastecimiento de billetes, las entidades bancarias del interior que dependen de estos tesoros podrían enfrentar dificultades para cargar los cajeros automáticos o entregar efectivo en ventanilla.
Con este cese de actividades, La Bancaria intenta frenar la reestructuración impulsada por la autoridad monetaria. El gremio advirtió que, de no obtener garantías sobre la continuidad laboral y un cese inmediato de la hostilidad contra el personal, el paro de este lunes será solo el punto de partida de un plan de lucha más amplio.
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