Cómo es la tienda china que abrió en el centro porteño y que fue furor

Inauguración de Minisio en la calle Florida

Tras un intento fallido de expansión en 2019 debido a la pandemia, Miniso eligió este jueves 23 de abril para dar su gran golpe en una de las zonas más estratégicas de Buenos Aires. La respuesta del público fue inmediata, confirmando el atractivo de su concepto de "retail de lifestyle" que combina diseño, funcionalidad y, sobre todo, precios bajos.

La apertura en la calle Florida es solo el primer paso de un plan que proyecta la apertura de al menos 100 locales en todo el territorio nacional, bajo la operación de Mini Hub, una firma regional que ya gestiona más de 500 tiendas en distintos mercados.

miniso

Qué vende Miniso diferente

Aunque se trata de una empresa china, su identidad visual y operativa está profundamente inspirada en el minimalismo japonés. Su fundador, Jack Ye, diseñó un modelo de negocio que hoy es tendencia mundial:

Variedad transversal: En sus góndolas conviven desde artículos de cosmética y tecnología hasta juguetes para bebés y papelería.

En sus góndolas conviven desde artículos de cosmética y tecnología hasta juguetes para bebés y papelería. Góndolas dinámicas: Los productos cambian constantemente, lo que genera una experiencia de compra renovada en cada visita.

Los productos cambian constantemente, lo que genera una experiencia de compra renovada en cada visita. Diseño y precio: El foco está puesto en artículos simples pero estéticos que resulten accesibles para el consumo masivo.

Impacto económico y laboral

Más allá de la novedad comercial, el desembarco de Miniso representa una fuerte apuesta por el mercado local en 2026. Según estimaciones de la compañía, la expansión generará más de 800 nuevos puestos de trabajo, aprovechando la disponibilidad de locales en puntos clave de la ciudad y el interior.

Con la locura desatada en la calle Florida, queda claro que la "experiencia Miniso" ha logrado captar el interés de los argentinos, marcando el inicio de lo que promete ser uno de los planes de crecimiento más agresivos del sector minorista en los últimos años.