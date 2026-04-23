Desopilante escena en la cola de una tienda china porteña: fue a buscar a su novio infiel y se hizo viral

El clip que se volvió viral no dura más que 30 segundos, tiempo suficiente como para que el movilero buscara a otras interlocutoras, unas más dispuestas a hablar de los muñecos coleccionables y no del paradero de sus parejas infieles.

Miles de personas hicieron cola desde la madrugada de este jueves para tener la oportunidad de entrar temprano a la tienda que abrió en Florida al 600.

El problema es que, amén de la satisfacción de conseguir muñecos, accesorios y otros productos, el chisme viral quedó incompleto y en las redes sociales todavía hay gente que se pregunta si la joven resuelta encontró a su novio infiel, y a la mujer que lo acompañaba.