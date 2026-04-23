Desopilante escena en la cola de una tienda china porteña: fue a buscar a su novio infiel y se hizo viral
La idea de la mayoría era conseguir un muñeco coleccionable, pero una joven decidió presentarse en la cola de un local del microcentro con una misión distinta.
El furor por el desembarco de la tienda china Miniso en Argentina fue tal que hubo gente acampando en la calle Florida desde las 3 de la mañana de este jueves, pero una joven acudió al flamante local del microcentro con una misión completamente paralela al consumo de productos orientales: fue a buscar a su novio infiel y se hizo viral en cuestión de horas.
La escena quedó en evidencia cuando el notero del canal LN+ se acercó a la extensa fila de clientes para charlar sobre productos vinculados al mundo del K-Pop o a los personajes de Disney, entre otros temas, y en vez dio con un chisme explosivo.
"Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?", saludó la joven mirando a cámara, con una postura firme, clara y resuelta. Todo lo que expresó en adelante tendría el mismo tono, pero cero diplomacia.
"Vengo hace seis horas en realidad porque estoy buscando a mi novio porque sé que trajo a la pu... de mierd...", espetó.
El clip que se volvió viral no dura más que 30 segundos, tiempo suficiente como para que el movilero buscara a otras interlocutoras, unas más dispuestas a hablar de los muñecos coleccionables y no del paradero de sus parejas infieles.
Miles de personas hicieron cola desde la madrugada de este jueves para tener la oportunidad de entrar temprano a la tienda que abrió en Florida al 600.
El problema es que, amén de la satisfacción de conseguir muñecos, accesorios y otros productos, el chisme viral quedó incompleto y en las redes sociales todavía hay gente que se pregunta si la joven resuelta encontró a su novio infiel, y a la mujer que lo acompañaba.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario